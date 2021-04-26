【企業盈警】亞博科技（０８２７９）料第一季虧損減約四成

《經濟通通訊社２６日專訊》亞博科技（０８２７９）預期截至今年３月３１日止三個月錄

得虧損，將較去年同期錄得虧損約６４６０萬元減約３８％至４５％。虧損減少主要由於業務從

疫情中漸回升，致今年第一季收益增加不少於５０％，僱員福利開支減少等等。（ｊｃ）

