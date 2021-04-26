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即市新聞

26/04/2021 10:09

《窩輪豪情－梁業豪》期指淡友大戶力壓大市意向明顯

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
原材業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為藥明生
物（０２２６９）、中通快遞（０２０５７）與信達生物（０１８０１），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國平安（０２３１８）、萬科企業（０２２０２）與匯控（００００５）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、資訊科技業與原材料業。此
外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中通快遞、百威亞太
（０１８７６）與藥明生物，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相
關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、萬科企業與華潤水泥
（０１３１３）。
　　今早（２６日）港股開局不理想，指數期貨淡友大戶力壓價位的升勢，啟示現貨市場不能跟
隨上周五（２３日）表現向好的美股高開。恆生指數很快便掉頭回跌，惟科技股有大戶買家入市
承接沽盤，當中以美團（０３６９０）的表現最為突出，其升勢得到積極的買盤支持。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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