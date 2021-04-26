《經濟通通訊社２６日專訊》圓美光電（０８３１１）公布，根據對集團未經審核綜合管理
賬目之初步評估，預期截至２０２１年３月３１日止３個月的公司權益持有人應佔綜合虧損，將
可能較上年同期對應虧損數額約７７４﹒３萬港元減少９０％以上。
公司虧損之減少主要由於：集團本期間的銷售收入較截至去年同期的集團銷售收入約１９４
９﹒８萬元增加；及集團本期間的毛利較去年同期的毛利約１６萬元增加。
有關公司之財務業績，將於２０２１年５月刊發。（ｕｌ）
26/04/2021 08:55
【企業盈警】圓美光電（０８３１１）首季虧損減少９０％以上
《經濟通通訊社２６日專訊》圓美光電（０８３１１）公布，根據對集團未經審核綜合管理
賬目之初步評估，預期截至２０２１年３月３１日止３個月的公司權益持有人應佔綜合虧損，將
可能較上年同期對應虧損數額約７７４﹒３萬港元減少９０％以上。
公司虧損之減少主要由於：集團本期間的銷售收入較截至去年同期的集團銷售收入約１９４
９﹒８萬元增加；及集團本期間的毛利較去年同期的毛利約１６萬元增加。
有關公司之財務業績，將於２０２１年５月刊發。（ｕｌ）
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