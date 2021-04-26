《經濟通通訊社２６日專訊》駿碼科技（０８４９０）公布預期截至今年３月底止三個月總
收益，較上年同期３５７萬元有５０％至６０％的升幅；期間的公司持有人應佔溢利預期將不少
於１００萬元（去年同期錄得公司持有人應佔虧損約５０萬元）。
業績錄得上升的主要原因：半導體及ＬＥＤ行業的客戶需求強勁，導致對集團的產品的需求
強勁；客戶配置新的小型ＬＥＤ相關產品的生產線；及優化的產品結構及新產品的強勁銷售使集
團的毛利率獲得提升。
有關公司之財務業績，將於２０２１年５月刊發。（ｕｌ）
26/04/2021 09:05
【企業盈喜】駿碼科技（０８４９０）料季度虧轉盈最少１００萬元
《經濟通通訊社２６日專訊》駿碼科技（０８４９０）公布預期截至今年３月底止三個月總
收益，較上年同期３５７萬元有５０％至６０％的升幅；期間的公司持有人應佔溢利預期將不少
於１００萬元（去年同期錄得公司持有人應佔虧損約５０萬元）。
業績錄得上升的主要原因：半導體及ＬＥＤ行業的客戶需求強勁，導致對集團的產品的需求
強勁；客戶配置新的小型ＬＥＤ相關產品的生產線；及優化的產品結構及新產品的強勁銷售使集
團的毛利率獲得提升。
有關公司之財務業績，將於２０２１年５月刊發。（ｕｌ）
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