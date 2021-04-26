《談國論企－黎偉成》中國加緊強國反擊美帝敵意圍堵

《談國論企》中國很有需要在現階段的相對良好基礎底下加大強國力度，特別是更積極主動

強化科技的高尖與基本研究、發展及以５Ｇ＋應用普及應用，加緊改革開放並擴大內需以吸引更

多境內外竹旳資本投資，團結包括美國在內的一切可以團結的力量，以自強和廣結國際友好，王

道地反制美帝敵意的圍堵、打壓。美國參議院外交關係委員會２０２１年４月２１日通過的所謂

「２０２１年戰略競爭法案」，充分顯示拜登之缺策弱勢，使美國各種反共反華劣質勢力幾乎全

面抬頭，故中國不宜對拜登政府抱有寄望。



＊要反制美國政棍擬搞政治信仰排他性滅絕＊



我不打算逐點批判美參院外委會的所謂「戰略競爭法案」，因這只是綜合美國一眾政棍反共

反華的「大攬炒」，內容不外如是，反而對中國提出多個建議，最重要者為（一）要狠狠反擊美

帝的單一霸權主義的「政治信仰排他性的滅絕」惡思劣行。美國不僅在經濟、科技等許許多多方

面的霸道排他，更重要的政治信仰的獨裁，混世魔王特朗普就任時期已相當積極聯群結眾的打壓

中國、俄羅斯、朝鮮等國家，說算了的「原因」，就是在政治信抑上有所不同，不受美帝的「民

主」制度和秩序規範、指揮，於是單方面多方打擊以維護「民主」，到如今已形成病態式的「民

主獨裁」惡勢力。即：只有美國的「民主」才是「民主」，其他就是「反民主」，要排他、要滅

絕。這是中國以及俄羅斯、朝鮮等要齊反美帝「政治信仰排他性的滅絕」惡策劣舉。

狠狠反對美帝「政治信仰排他性的滅絕」行徑，中國就要更加強化「中國特色的社會主義」

的發展，更加自強不息、自我創新地提質重量地發展好國民經濟，突顯有「中國特色的社會主義

」不僅在中國是行得通的，更是有高度優越性的。

人民共和國於１９４９年１０月１日成立，至今用了逾７０年便成為世界第二大經濟體系，

佳績絕對得來不易。此因美帝國霸權主義者由１９４９年以來對華的長期打打壓壓劣策，乃人種

尤其是政治信仰等方面的重大歧視，而中國由７個年代之前的百業待興的「一窮二白」，到４０

多年前採取的改革開放政策，如今使美帝在政治、經濟、科技等多個方面都感到威脅，便充分說

明有「中國特色的社會主義」由政治信仰，使實際建設取得驚人和優異成就。但美國不是從原有

高度基礎底下急起再超前，而是處處打壓和攬炒中國，故中國是應該採取長期的眼光以制定長期

的政經政策，反制反擊美帝。

美國的「政治信仰排他性的滅絕」惡策，肯定（二）不會是僅止於意識形態，劣舉當然是（

１）於２０１９年在香港由暗地到明目張膽的就「反修例」鼓勵和支持亂港以反中黑暴事件，以

及通過「預選」擬在議會「奪權」，達致「港獨」毒標，最終要更強力反共反華。中國先立《港

區國安法》再定議會的選舉法，迅生穩定之效。正因如此，中國宜制定壓滅可能或可以被外國「

製造」的攬炒政治問題，重點當然是涉台、涉港、涉疆甚至涉藏等中國主權及內政事務，有法可

依、有策有謀、有急有緩地穩台、港、疆、藏。



＊中國要定長策保主權內政更須經濟科技提質＊



同樣重要的，是（三）實力，所指的是政治與經濟實力，以反制反擊美國的圍堵甚至攬炒。

美國既然如斯眼紅中國現已取得的經濟發展成就，不想見未來更快的發展，中國最佳的反制做法

，就是更加集中力量好好的發展經濟和提升量與質，而美國若繼續僅止於圍堵和打壓中國，不好

好強化經濟科技力量，最終會被人超前，也就是自取其辱。中國的國民經濟於２０２１年首季度

續保穩定增長，不僅規模以上工業增加值、社會消費品零售總額及服務業等經營情況續見改善，

惟全國固定資產投資（不含農戶）中的製造業固投兩年平均數尚跌，尚有不大平衡之處，顯然美

歐等地似穩非穩而只有憧憬之困。中國政府續強化以供給側改革政策挺內需，和推動國內大循環

與國內外雙循環，料經濟存困中可穩中有進發展。

經濟保持穩中有進的發展步伐，中國可以（四）更為積極主動的團結一切可以團結的力量，

護己以惠世界。德國、法國及新西蘭等多國不隨美單邊主義，相信有更多國家都會作如是舉，故

中國應加強外交活動。

當然要論拜登。即使於２０２１年１月２０日上台至今略逾３個月的光景，惟拜登政府基本

示人以弱的重點，為完完全全沒有全面的政治理念、政策和策略，只是（１）見步行步的把惡魔

特朗普事事反對奧巴馬在美國本土的政策和相關措施，陸陸續續的恢復過來，追隨前主人的性格

彰彰明甚；和（２）對外政策更不明確，使美國國內的各種各樣卑劣惡勢力趁機而急冒。特別是

對華關係，拜登１月２０日就任後不久舉行的首個記者會所強調的「不會允許中國超越美國成為

世界頭號強國」，顯其「不尋求與中國對抗」乃廢話。

由是可見：拜登基本肯定是一個接受上級指令的「超級行政級人才」，但在決策層面，就肯

定是碌碌無為，理由為美國總統一個任期雖為４年，但首兩年的重要性在於面對中期選舉的重大

考驗，作為其所在政黨和競選連任的重要指標，而３個月於兩年乃１╱８份之數，政策怎可以不

明確？就沒有可取和可為之道。

正正因為拜登在現今可基本視作為弱勢美國政府，故美國國內的各種各樣惡劣勢力也就乘機

冒起，特別是美國政棍的反共反華，居然可以在拜登佯言「不尋求與中國對抗」廢話暫未「修改

」的情況，美國參議院外交關係委員會通過的所謂「法案」，居然要鼓動美國所有戰略、經濟與

外交工具與中國作出全面對抗！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

