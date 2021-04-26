《外匯達仁－盧楚仁》美國經濟強勁，為何美元失去動力？

《外匯達仁》美國經濟數據年初至今表現一向不俗，最近絕對可以說是表現強勁，正如上星

期五（２３日）公布的製造業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ、服務業ＰＭＩ和新屋銷售均比前值和預期強

勁得多。之前美國經濟數據向好一直帶動美元持續反彈，但最近美國經濟數據更加好，美元表現

卻反覆回落，這情況應和債息回落有關。



最近俄羅斯和烏克蘭局勢緊張，再加上世界各地有不同程度的疫情惡化，令資金流入債市避

險，導致債價升債息落。再加上美國上星期標售的２４０億美元２０年期國債需求強勁，也是推

低債息的主要原因。但值得一提，相關債市分析員指美國國債需求強勁，主要是受到美國以外的

買家吸納，尤其是一些負利率的國家。這些債券分析員認為買美債仍然具有吸引力，若他們所說

的是事實，那麼對美元後市就會起著一些支撐作用。原因是如歐洲和日本的交易員買美債的話，

他們需要沽出本國貨幣買入美元來買美債。



另一方面，俄羅斯已結束大規模軍演，並撤走士兵令局勢有所緩和，至於疫情反彈相信也是

屬於短暫困擾，所以因避險而令債息回落也是短暫因素。美國經濟及通脹持續升溫，這對美國債

息提供長期的利好因素。而美國準備大規模加稅也勢在必行，這一方面提供足夠資金支持拜登的

刺激經濟及基建計劃，二方面可削減美國嚴重的財赤，這些都是可長遠支持美元向好基本因素。



另外，美國時間本周三（２８日）聯儲局會舉行議息會議，之前鮑威爾已１８０度轉軚放鷹

，而最近美國經濟表現異常強勁，通脹也持續升溫，如無意外鮑威爾會繼續放鷹而利好美元。但

世事無絕對，鮑威爾為人比較飄忽及缺乏自信，若果他又轉軚放鴿的話，那麼便會為美元添上無

謂的壓力。總的而言，美國經濟和通脹向上趨勢沒變的話，我對美元後市仍然有信心。

《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

