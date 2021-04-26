《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》個人信息保護法草案擬規定提請全國人大
常委會二次審議，提供基礎性互聯網平台服務、用戶數量巨大、業務類型複雜的個人信息處理者
，應成立主要由外部成員組成的獨立機構，對個人信息處理活動進行監督，並要求其定期發布個
人信息保護社會責任報告等。
十三屆全國人大常委會第二十八次會議２６日至２９日在北京舉行。其中，提請本次常委會
會議繼續審議的法律案有９件。
26/04/2021 10:27
【反壟斷】中國立法強化超大互聯網平台個人信息保護義務
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》個人信息保護法草案擬規定提請全國人大
常委會二次審議，提供基礎性互聯網平台服務、用戶數量巨大、業務類型複雜的個人信息處理者
，應成立主要由外部成員組成的獨立機構，對個人信息處理活動進行監督，並要求其定期發布個
人信息保護社會責任報告等。
十三屆全國人大常委會第二十八次會議２６日至２９日在北京舉行。其中，提請本次常委會
會議繼續審議的法律案有９件。
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