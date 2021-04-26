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26/04/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒３億人幣，買騰訊美團沽中芯小米

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆指高開２７點，開市後曾倒跌８３點，見２８９９５點半日
低，稍穿兩萬九後拗腰向上，曾升１６０點，見２９２３８點半日高，不過未能暫穩５０天線（
約２９１６６點）。恆指中午升２３點。Ａ股午後向下，拖累恆指最多跌１７０點，低見２８９
０８，收市跌１２５點或０﹒４３％，報２８９５２。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒３億元人民幣，減少２７﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣
出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、紫金礦業（０２８９９）

　　主板成交１４７４﹒８３億元增加３﹒１％。其中港股通成交３７５﹒３億元，佔總成交
２５﹒４％。

＊北水轉掃騰訊，淨流入９億元＊

　　騰訊跌０﹒５５％報６２８﹒５元，北水淨買入９﹒１億元。
　　美團跌０﹒４６％報３０５元，北水淨買入７﹒１億元。
　　舜宇升０﹒８６％報１９８﹒８元，北水淨買入２﹒５億元。
　　中芯跌１﹒１７％報２５﹒４元，北水淨賣出１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　９﹒０７
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒１１
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　２﹒５０
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒１６
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　２﹒１１

　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒５５
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒５３
　　紫金礦業　　　　（０２８９９）　　　　　－０﹒５２
　　信達生物　　　　（０１８０１）　　　　　－０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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