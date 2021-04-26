【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２﹒３億人幣，買騰訊美團沽中芯小米

《經濟通通訊社２６日專訊》恆指高開２７點，開市後曾倒跌８３點，見２８９９５點半日

低，稍穿兩萬九後拗腰向上，曾升１６０點，見２９２３８點半日高，不過未能暫穩５０天線（

約２９１６６點）。恆指中午升２３點。Ａ股午後向下，拖累恆指最多跌１７０點，低見２８９

０８，收市跌１２５點或０﹒４３％，報２８９５２。

按額度計算，北水全日淨流入３２﹒３億元人民幣，減少２７﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨賣

出最多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、紫金礦業（０２８９９）

。

主板成交１４７４﹒８３億元增加３﹒１％。其中港股通成交３７５﹒３億元，佔總成交

２５﹒４％。



＊北水轉掃騰訊，淨流入９億元＊



騰訊跌０﹒５５％報６２８﹒５元，北水淨買入９﹒１億元。

美團跌０﹒４６％報３０５元，北水淨買入７﹒１億元。

舜宇升０﹒８６％報１９８﹒８元，北水淨買入２﹒５億元。

中芯跌１﹒１７％報２５﹒４元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒０７

美團 （０３６９０） ７﹒１１

舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒５０

安踏體育 （０２０２０） ２﹒１６

香港交易所 （００３８８） ２﹒１１



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１﹒５５

小米集團 （０１８１０） －０﹒５３

紫金礦業 （０２８９９） －０﹒５２

信達生物 （０１８０１） －０﹒２１

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（ｃａ）

