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即市新聞

26/04/2021 15:35

《美元走勢－羅明立》歐元留意１﹒２１１０╱３０的阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒９４　　　１０７﹒６５　　　１０７﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１１７　　　１﹒２０８９　　　１﹒２１０３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９２９　　　１﹒３８６５　　　１﹒３９２５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４２　　　０﹒９１２６　　　０﹒９１３４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６１６　　　７﹒７５８６　　　７﹒７６０８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》白宮的加稅計劃將面對很大困難，因民主黨人在國會中僅佔微弱多數地位，增
稅法案不易獲得通過。最終的方案將較為溫和，資本利得稅率可能提高到大約２８％。美元指數
跌至９０﹒７０附近，４月至今基本向下持續調整。美債１０年期收益率報１﹒５６７％，變化
不大。市場關注本周四（２９日）聯儲局議息會議，預計此次決議繼續釋放經濟強勁復甦的信號
，不會討論具體收緊政策的時間。
　　英國和澳洲已經就自由貿易協定大部分內容達成共識，預計將在６月前簽署落實。自從退出
歐盟以來，英國一直在跟其他貿易伙伴商討新的貿易協定，能與澳洲達成協議相當重要，是繼跟
日本在２０２０年９月達成自由貿易協定後另一次成功。英國公布３月零售銷售按月升５﹒４％
，大幅優於預期值及前值。此外，歐元區及法德的製造業ＰＭＩ微升，反映區內經濟從疫情中逐
漸恢復。歐元突破３月份來的新高位，留意１﹒２１１０╱３０的阻力。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０　　　１﹒２１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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