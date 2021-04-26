《美元走勢－羅明立》歐元留意１﹒２１１０╱３０的阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒９４ １０７﹒６５ １０７﹒７６

歐元╱美元 １﹒２１１７ １﹒２０８９ １﹒２１０３

英鎊╱美元 １﹒３９２９ １﹒３８６５ １﹒３９２５

美元╱瑞郎 ０﹒９１４２ ０﹒９１２６ ０﹒９１３４

美元╱港元 ７﹒７６１６ ７﹒７５８６ ７﹒７６０８

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《美元走勢》白宮的加稅計劃將面對很大困難，因民主黨人在國會中僅佔微弱多數地位，增

稅法案不易獲得通過。最終的方案將較為溫和，資本利得稅率可能提高到大約２８％。美元指數

跌至９０﹒７０附近，４月至今基本向下持續調整。美債１０年期收益率報１﹒５６７％，變化

不大。市場關注本周四（２９日）聯儲局議息會議，預計此次決議繼續釋放經濟強勁復甦的信號

，不會討論具體收緊政策的時間。

英國和澳洲已經就自由貿易協定大部分內容達成共識，預計將在６月前簽署落實。自從退出

歐盟以來，英國一直在跟其他貿易伙伴商討新的貿易協定，能與澳洲達成協議相當重要，是繼跟

日本在２０２０年９月達成自由貿易協定後另一次成功。英國公布３月零售銷售按月升５﹒４％

，大幅優於預期值及前值。此外，歐元區及法德的製造業ＰＭＩ微升，反映區內經濟從疫情中逐

漸恢復。歐元突破３月份來的新高位，留意１﹒２１１０╱３０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０８０ １﹒１９５０ １﹒２１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

