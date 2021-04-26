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26/04/2021 09:41

【新冠肺炎】張宇人料食肆疫苗氣泡措施最快本周四推行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》飲食界立法會議員張宇人在一個電台節目上表示，飲食界已就
以「疫苗氣泡」作為放寬營業限制，與政府討論得「八八九九」，預料最快本星期四（２９日）
實施。政府並會推出措施，協助業界辯識食客有否接種疫苗。
　　張宇人指，政府將提供表格，讓因為各種原因不適宜接種新冠疫苗的食肆或表列處所員工填
寫，有關員工要每兩星期做一次核酸檢測，若有人濫用安排，不排除會要求聲稱不宜打針的員工
，提交醫生證明。

＊不宜接種疫苗者若赴大型飲宴，或要先接受核酸檢測＊

　　他又指，政府會推出一個業界專用的流動應用程式，一經掃瞄可以得知顧客有無接種新冠疫
苗，接種了疫苗的顧客，未必要再使用「安心出行」。至於員工及顧客接種疫苗後，可以舉辦百
人飲宴，張宇人表示，政府有意要求不適宜接種疫苗的顧客，要在參加宴會前接受核酸檢測，但
具體要提供多少日內的檢測證明就未決定，形容可以有少許「走棧」。
　　他表示，食肆若要放寬至６人一枱，並營業至午夜１２時，條件之一是顧客一定要使用「安
心出行」，１５歲以下人士如果有成人陪同可毋須使用，６５歲以上亦可以選擇「寫紙仔」。近
日有食肆因為顧客亂填資料被罰停業１４天，他呼籲業界要跟進顧客「寫紙仔」的情況。
（ｃｌ）

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