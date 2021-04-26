《經濟通通訊社２６日專訊》據《ＲＥＤＤ》上周五（２３日）引述兩位中國大型商業銀行
的人士報道，中國銀保監要求各銀行把中國華融（０２７９９）即將到期的貸款至少延期六個月
。
外電此前引述知情人士報道，監管機構要求銀行不要對華融停貸。另有傳人行正考慮通過所
管理的企業收購華融體系內逾千億元資產。
中國華融已確認財務報告無法於４月底披露，美元債早市普遍下跌。（ｃｌ）
26/04/2021 12:09
【債務風險】傳銀保監要求華融債權行把貸款延期至少六個月
《經濟通通訊社２６日專訊》據《ＲＥＤＤ》上周五（２３日）引述兩位中國大型商業銀行
的人士報道，中國銀保監要求各銀行把中國華融（０２７９９）即將到期的貸款至少延期六個月
。
外電此前引述知情人士報道，監管機構要求銀行不要對華融停貸。另有傳人行正考慮通過所
管理的企業收購華融體系內逾千億元資產。
中國華融已確認財務報告無法於４月底披露，美元債早市普遍下跌。（ｃｌ）
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