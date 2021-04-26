【新冠肺炎】安運旅遊結業，約２００名旅客受影響涉款４００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》擁有３５年歷史的安運旅遊上周五（２３日）宣布結業，旅遊

業議會表示，根據旅行社提供的初步資料，受事件影響的旅客約２００名，涉及旅費約４００萬

元，持印花收據的旅客，可向旅遊業賠償基金申請賠償。至於受影響員工約有３０人，已妥善遣

散。（ｃｌ）

