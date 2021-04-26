【夜期時段】即月期指最新報２８８６３點，跌７９點，低水９０點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９３１點，跌１１點，低水

２２點，最新報２８８６３點，跌７９點，低水９０點，合約成交１４４７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９６７點，跌５點，低水１４點，最新報１０９２８點

，跌４４點，低水５３點，合約成交３６４８張。

