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26/04/2021 10:17

【新冠肺炎】華大基因：尊重政府決定，已落實袁國勇建設性意見

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華大基因早前有檢測樣本懷疑在實驗室受污染，出現多宗假陽
性。食物及衞生局已要求華大深入調查並提交報告，又會考慮透過獨立機制進行第三方審核。而
在收到華大調查報告前，暫時停止委派華大服務流動採樣站，亦不排除減少採用華大向政府提供
的其他檢測服務。
　　局方指，會考慮根據調查結果及事件的嚴重程度，按合約條款作適當處分，包括中止服務合
約，並保留不接受華大參與競投同類型服務合約的權利。如調查顯示有關醫務化驗所及人員涉違
反專業守則，會把個案呈報醫務化驗師管理委員會跟進。

＊華大基因：全力配合政府工作＊

　　華大回覆指，尊重決定並全力配合政府工作，又指已經落實政府專家顧問袁國勇及香港大學
團隊提出的建設性意見，會持續完善工作流程，不斷提升監管能力。香港醫務化驗所總會主席李
偉振表示，暫停華大基因的流動採樣站並非懲罰性質，相信政府希望華大基因在調查期間調整工
作流程安排，指實驗室在人手緊拙或時間緊逼時，較易出現隨機性失誤。
　　李偉振指，現行檢測方法並非百分百肯定能驗出病毒，加上有關個案涉及變種病毒，能被檢
出的比率有多少，可能大家亦不理解。要留意是涉及系統性失誤還是隨機性失誤，若只是後者就
將這間公司剔除，就有點嚴苛，現時專家說法似乎亦覺得涉及隨機性問題。（ｈｙ）

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