【新冠肺炎】華大基因：尊重政府決定，已落實袁國勇建設性意見

《經濟通通訊社２６日專訊》華大基因早前有檢測樣本懷疑在實驗室受污染，出現多宗假陽

性。食物及衞生局已要求華大深入調查並提交報告，又會考慮透過獨立機制進行第三方審核。而

在收到華大調查報告前，暫時停止委派華大服務流動採樣站，亦不排除減少採用華大向政府提供

的其他檢測服務。

局方指，會考慮根據調查結果及事件的嚴重程度，按合約條款作適當處分，包括中止服務合

約，並保留不接受華大參與競投同類型服務合約的權利。如調查顯示有關醫務化驗所及人員涉違

反專業守則，會把個案呈報醫務化驗師管理委員會跟進。



＊華大基因：全力配合政府工作＊



華大回覆指，尊重決定並全力配合政府工作，又指已經落實政府專家顧問袁國勇及香港大學

團隊提出的建設性意見，會持續完善工作流程，不斷提升監管能力。香港醫務化驗所總會主席李

偉振表示，暫停華大基因的流動採樣站並非懲罰性質，相信政府希望華大基因在調查期間調整工

作流程安排，指實驗室在人手緊拙或時間緊逼時，較易出現隨機性失誤。

李偉振指，現行檢測方法並非百分百肯定能驗出病毒，加上有關個案涉及變種病毒，能被檢

出的比率有多少，可能大家亦不理解。要留意是涉及系統性失誤還是隨機性失誤，若只是後者就

將這間公司剔除，就有點嚴苛，現時專家說法似乎亦覺得涉及隨機性問題。（ｈｙ）

