【新冠肺炎】星港下月重啟旅遊氣泡，國泰及新航均表示歡迎

《經濟通通訊社２６日專訊》政府今日宣布，香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」將於５月

２６日啟航，參與旅客需乘搭專屬航班往返兩地。國泰航空（００２９３）及新加坡航空公布「

航空旅遊氣泡」航班安排。

國泰表示，「旅遊氣泡」的航班會由已接種疫苗的機師及機艙服務員執勤，首班由香港出發

的ＣＸ７５９航班，將於下月２６日早上啟程，首班由新加坡出發的ＣＸ７３４航班，將於下月

２７日下午出發。

國泰下月２７和２９日，以及６月１、３、５、６、８日，都有航班分別由香港及新加坡出

發。由６月１０日起，國泰將營運每日一班來回新加坡的航班。



＊新航旗下酷航另營運非「旅遊氣泡」航班往返兩地＊



新加坡航空方面，首班由新加坡至香港的ＳＱ８８２航班於５月２６日首航，由香港飛往新

加坡的ＳＱ８８３將於５月２８日首航，隔天營運，６月９日起增至每天營運一班「航空旅遊氣

泡」特定航班。於新加坡或香港轉機的旅客及未符合「航空旅遊氣泡」資格的旅客皆不能搭乘特

定航班，而新航旗下酷航（Ｓｃｏｏｔ）會每天營運一班非「航空旅遊氣泡」航班往返兩地。

新航表示，恢復通關是疫後重建的重要里程，配合所制定的程序，更有助建立對國際航空安

全旅遊的信心。公司支持在安全的情況下適度開啟新加坡及香港兩個航空樞紐間的航班服務，並

繼續按客運需求而靈活彈性地調整運載力。（ｈｙ）

