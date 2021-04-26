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26/04/2021 14:57

【新冠肺炎】國泰歡迎擴大「回港易」，未來數月增加相關航線

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國泰航空（００２９３）歡迎擴大「回港易」計劃，指國泰航
空現時營運來往香港和北京、上海、成都及廈門的航班，並會在未來數月增加更多航線，方便香
港居民回港。
　　對於有報道指，國泰正計劃縮減對波音７７７Ｘ飛機訂單，由２１架減至１０至１５架，將
可削減數十億元的成本，正考慮其他機種作未來用途。國泰表示，波音的訂單將會延遲，但未有
確認削減訂購飛機的消息。（ｈｙ）

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