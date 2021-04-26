【新冠肺炎】國泰歡迎擴大「回港易」，未來數月增加相關航線

《經濟通通訊社２６日專訊》國泰航空（００２９３）歡迎擴大「回港易」計劃，指國泰航

空現時營運來往香港和北京、上海、成都及廈門的航班，並會在未來數月增加更多航線，方便香

港居民回港。

對於有報道指，國泰正計劃縮減對波音７７７Ｘ飛機訂單，由２１架減至１０至１５架，將

可削減數十億元的成本，正考慮其他機種作未來用途。國泰表示，波音的訂單將會延遲，但未有

確認削減訂購飛機的消息。（ｈｙ）

