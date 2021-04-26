《真知灼見－溫灼培》蘇格蘭議會選擇剖析

《真知灼見》下周四（５月６日）蘇格蘭將舉行議會選舉。由於蘇格蘭民族黨

（Ｓｃｏｔｔｉｓｈ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｔｙ－ＳＮＰ）曾揚言，如其在大選中「顯著

勝出」，將會在２０２３年底舉行脫英公投。擔心蘇格蘭一旦脫英，英國將出現四分五裂情況使

英國經濟大受打擊。今天就讓我們研究蘇格蘭可成功脫英的機會率。



現時在各大民調中ＳＮＰ均出現領先。其於４月份的８個當地主要民調中，支持率就一直高

企於４６％至５３％不等。相反，緊隨其後的保守黨及工黨，支持率卻只分別一直維持於２０％

水平附近。所以ＳＮＰ勝出基本上是沒有懸念。



由於ＳＮＰ過去曾揚言，假使他們能於５月６日的議會選舉中「顯著勝出」，他們將會舉行

脫英公投。所以現在我們有兩點需要關注。首先，ＳＮＰ究竟能否「顯著勝出」？當然，倘選舉

結果顯示其得票率為一半以上，不排除其將如期於２０２３年推行脫英公投，甚至如果成績再顯

著要好，更可能會提前公投。但如得票率是較低的４６％或更低又如何呢？這或會打消其脫英意

向。所以ＳＮＰ在下周議會選舉結果極為重要以衡量其是否會採取脫英。



當然，第二個問題我們要問，假如ＳＮＰ得票率是一半以上，現今一旦舉行脫英公投，其成

功率又有多高？據最近的民調顯示，只有５１％蘇格蘭人是支持脫英，３０％反對脫英，及

１３％表示不支持也不反對脫英，另８％表示沒意向。所以就是現今推脫英公投，ＳＮＰ基本上

也沒必勝把握。不過話說回來，由於ＳＮＰ在今次選舉中打正旗號就是要脫英。如其在議會選舉

中能獲得一半以上票數，相信某程度上已能反映出蘇格蘭人對脫英的意向，並使市場要重新衡量

蘇格蘭最終脫英的機會率。



當明白這一切，就明白下周蘇格蘭議會選舉的重要性，以作為衡量未來英經濟以至英鎊匯價

方向。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

