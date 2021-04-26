《保險睿見－謝佩蘭》反傳統健康計劃，獎賞積極助實踐健康生活

《保險睿見》說起健康生活模式，大家最先想到的一定是運動，然後當然也少不了要有適當

的休息和睡眠，以及多菜、少肉、少鹽、少油的飲食。不過知易行難，睡得晚和睡不夠是都市生

活常態，而外出用膳的習慣亦令「吃得健康」這一項較難實行。有見及此，有保險公司於數年前

推出一項反傳統保險概念的健康計劃，以各種獎賞積極鼓勵客戶投入健康生活。計劃包括不同類

型的積分項目，涵蓋運動、休息、飲食及娛樂等日常生活各個層面，甚至考慮到如何幫助客戶在

外出用膳時也可吃得更健康，讓會員能透過日常起居作息輕鬆實踐健康生活。



＊加入計劃，創造健康生活良性循環＊



想加入這個健康行列的方法很簡單，客戶只要投保特選保險產品並加入成為該健康計劃的會

員，便即時可享首年保費九折或１０％額外保障及一系列合作夥伴提供的獎賞和優惠。此外，會

員只要透過實踐健康生活，例如健康飲食、適量運動及充份休息等，就可以儲積分提升會員級別

，從而獲享更多折扣及豐富獎賞，包括高達保費８５折或１５％額外保障－積分越多，優惠及獎

賞也越多，形成一個健康生活的良性循環。



＊全方位融入日常生活，動、靜健康生活通通有賞＊



計劃的積分項目涵蓋日常生活不同層面，會員無論實踐靜態或動態健康生活，都可獲得獎賞

。例如，很多人每年都會做身體檢查，而近年也有越來越多人戒煙，而成為計劃的會員，實踐像

身體檢查及戒煙這些簡單的健康生活習慣，亦可賺取積分。

飲食為健康生活的重要一環。我們一般認為自家煮食才夠健康，實踐健康飲食對常在外用膳

的上班一族來說，彷彿是一個遙不可及的目標。而計劃的「至『營』飲食」積分項目則提醒我們

，只要選對食肆及菜式，在外用膳也可實踐健康生活。會員只要惠顧？生署「星級有營食肆」運

動的參與食肆，享用「有營菜式」，上載收據圖片便可賺取積分，鼓勵會員無論在家或外出用膳

，都要吃得健康。

在實踐健康生活的過程中，大家往往過分注重運動而忽略了休息的重要性。因此，計劃透過

「睡眠項目」，鼓勵大家睡多一點及睡好一點。會員只要完成手機應用程式內的「睡眠評估」，

便可加深了解自己的睡眠質素及獲取改善睡眠的建議，同時亦可賺取積分。而「舒適睡眠」讓會

員記錄睡眠時數，每日睡指定時數便可賺取積分，可以說是：躺著休息亦可賺積分、獲獎賞。

動態生活方面，會員每月只要透過運動，例如步行，累積足夠積分，便可免費換取電影票，

每月最多可以積分免費換取兩張電影票，讓會員透過動態生活，可享受靜態獎賞，身與心的健康

均可得到照顧。



＊最新合作夥伴，增強獎賞陣容＊



為鼓勵更多人加入這個健康行列，計劃亦不斷加強合作夥伴陣容，為會員提供更豐富的獎賞

與優惠。除現有一系列獎賞及優惠如免費電影票、健康檢查、健身配置、運動裝備、新鮮蔬果、

酒店預訂網站及航空公司等折扣優惠，於５月１日起更有新的連鎖電影院線及零售商戶加盟，累

積足夠積分的會員，除可在兩大連鎖電影院線換領免費電影票外，亦可享用連鎖咖啡店和大型購

物網站等的獎賞和優惠。愈早參加，便可愈快享有這一系列生活消閒獎賞。



＊市場口碑良好，成功推動「健康長久好生活」＊



該計劃全方位鼓勵健康生活的特色，得到大眾正面的迴響。根據國際調研和數據分析機構最

近公布的調查結果顯示，該計劃是香港市民首選，能協助港人活得健康的數碼生活平台，凸顯其

市場口碑及客戶的肯定，亦證明該計劃已融入會員生活各層面，成功推動市民活出「健康長久好

生活」。《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

