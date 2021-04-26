《每周華語－黃溢華》美債息走勢、優質郵票價、債王出郵票

《每周華語》美一升再升，自２１０００╱２３０００水平上升了１萬點有多。技術上見超

買，但資金多的是，且看好疫苗效用及經濟可維持反彈，又美行盡力維持息且採用「ＱＥ」打底

為本，資金出路仍以股債市為主軸了。



１９７０╱１９８５年，國際油價狂升，全球步入高成本、高通脹期。美國１９８０年代面

對雙赤：財赤與貿赤。債券息率（Ｙｉｅｌｄｓ）由短、中、長期都一升再升，定息債券及其基

金等等見好的回報。１９８０年代，美債券息率升至十五厘╱廿厘之內，股市表現亦好。高通脹

，人工升╱成本升，推動美國聯邦儲備局不斷加息，今天通脹壓力有，但仍細。多年前，各國面

對通縮壓力，因而息率下移，但實質息率卻「上升」！負息形成高的實質息率。１９９０╱

１９９５年見日本資產泡沫爆破，步入長期通縮的年代。美國方面，十年期政府債券的

Ｙｉｅｌｄ也由十多╱廿厘回落，１９８９╱１９９０年，已回下至八╱九厘之內，而因為全球

疫情，十年期息率更下跌至一厘之下，近日升回一厘六水平徘徊。１９８０╱２０００年乃定息

市場的黃金年代。大中小債券基金在市場左穿右插，不少企業即使付出高息，也發行債券融資、

而美國政府財赤日大，亦推動以政府債券為本的基金壯大。其中ＰＩＭＣＯ便是美國以至全球債

市基金的「大哥」，Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ管理的債券基金，資產值升至差不多

３０００億美元，被市場稱為「Ｂｏｎｄ Ｋｉｎｇ」，１９４４年出生，１９８２年，

ＰＩＭＣＯ資產值約廿億美元，１９８７年，ＰＩＭＣＯ成為全球最大的債券基金。於２０００

年，把七成ＰＩＭＣＯ股權出售予德國安聯集團，由ＰＩＭＣＯ的創辦者之一，轉為新基金的基

金經理人。２００６╱２００８年，又看準了美次按危機爆發，可惜２０１４年前後，看錯債市

市況方向，損失慘重，因而離開ＰＩＭＣＯ，２０１４╱２０１５年之後，ＰＩＭＣＯ的

「ＰＴＴＲＸ」（總回報基金）管理的資產值也急跌回５００、６００億美元，與２０１４╱

２０１５年高峰的接近３０００億美元比較，少了２５００億美元之多。當然，Ｗｉｌｌｉａｍ



Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ自己已大賺不少，其中他最著名的投資是美國的高端優質郵票組合。他是著名

的郵票收藏家，他是第三個收藏家，擁有美國十九世紀的全組合（其他兩人：Ｒｏｂｅｒｔ

Ｚｏｅｌｌｎｅｒ及Ｂｅｎｊａｍｉｎ Ｋ．Ｍｉｌｌｅｒ）。近年，他出售不少珍品作慈善用

途，有趣的是，他收藏郵品的價值╱回報，比他管理的債券基金回報更好！



於２００５年１０月，以接近３００萬美元買入著名美國１９１８年面值廿四美仙的錯體

「四連方」「Ｉｎｖｅｒｔｅｄ Ｊｅｎｎｙ」（即Ｃｕｒｔｉｓｓ ＪＮ－４飛機）：他以此

錯體「倒印」飛機「四連方」與郵商Ｍｙｓｔｉｃ Ｓｔａｍｐ Ｃｏｍｐａｎｙ「交換」了美

國１８６８年一美仙郵票，即「Ｚ－Ｇｒｉｌｌ」，全球已知兩隻之一！因而他才完成大業：擁

有美十九世紀發行的所有郵票組合。他捐給母校Ｄｕｋｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ２３００萬美

元。又全球最大的郵品廊以他命名，捐出８００萬美元：「Ｓｍｉｔｈｓｏｎｉａｎ

Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｓｔａｌ Ｍｕｓｅｕｍ」。



２０１２年，Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ把「Ｉｎｖｅｒｔｅｄ Ｊｅｎｎｙ」分

給兩次婚姻的兒子，強調不可出售云云。２０１９年，他的兒子，最年幼的Ｎｉｃｋ拍賣「持有

」的「Ｉｎｖｅｒｔｅｄ Ｊｅｎｎｙ」，希望以「市價」３００多萬美元拍出給其他收藏家，

資料指拍賣以１８０萬美元左右拍出。Ｎｉｃｋ Ｇｒｏｓｓ再三強調他與父親並無「不沽售」

的「協議」云云。「Ｂｏｎｄ Ｋｉｎｇ」一度持有五組不同「級別」的「Ｉｎｖｅｒｔｅｄ

Ｊｅｎｎｙ」「四方連」。其中三個「四方連」分別給了他的三位兒子，包括Ｎｉｃｋ

Ｇｒｏｓｓ。不信也要信，各位朋友，家中的郵票╱郵品，不要盲目沽售及棄掉！因為一些郵票

╱郵品，潛在的價值真的極高。



Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ債券之「王」也，而Ｍｉｋｅ Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ也

是債券交易員，１９８０╱１９９０年代，債券黃金年代，有一天他收到公司「炒魷」信，給了

他８００萬美元「分手費」！他不想再打工了，因而他與當時最大的美林證券發展了美債╱企債

的買賣平台！只佔３５巴仙股權云云，後來Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ把餘下股權買入，又把甚為成功

的Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ與大企Ｒｅｕｔｅｒｓ「對決」：Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ由「債市」走往全

方位的平台，又發展全球新聞╱財經業務，最終打倒Ｒｅｕｔｅｒｓ，至少「平手」；今天

Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ自己乃政治家，他不喜愛「郵票」，但Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ

與Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ都是由債市「起家」！今天「債王」已「退休」之中，而

Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ去年差不多一起參與爭奪美總統寶座。Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ

專注「買賣」，對政治無一點兒興趣。Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ Ｌ﹒Ｐ﹒仍為私人企業，主要大股

東便是Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ本人了。當然，Ｗｉｌｌｉａｍ Ｇｒｏｓｓ身家還不及

Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ，但「債王」乃極少有的債市行家對郵票有真正的興趣。



目前美國債市息率回穩，經濟向好走，又傳白宮上周將推出「１萬」億美元經濟刺激方案。

美預期通脹「上升」，可以是好事，而自２００８╱２０１２年基金至今，全球息率太低，甚而

見「負息」及各國「ＱＥ」再「ＱＥ」，因而債市，以長、中、短期看，亦不易有出入市「大賺

」的機會。「ＱＥ」停不了，而目下全球經濟「反彈」亦因為「２０２０」年的基數低，看似反

彈力十足，而疫苗╱疫情向好方面改善乎？！ＷＨＯ發放的資料不太配合，因而美債市去向，仍

有很大的不肯定性。



Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ的郵品組合乃優質者，但「流動」性套現能力不及債券

及股市組合。郵票乃「另類投資」，Ｗｉｌｌｉａｍ Ｈ﹒ Ｇｒｏｓｓ「捨易行難」不斷投資

郵票，亦不是其他人可以輕易跟進投入資金的。



美股上升太急及有很大幅度，回吐不足為奇。且若有負面消息，資金往債市、金銀市走機會

大。因而美１０年期政府債市「Ｙｉｅｌｄ」又再回落不足為奇。例如「Ｙｉｅｌｄ」以２厘為

上升阻力，跌回０﹒５╱１厘之內徘徊不足為奇。事實上，４月╱９月的季，考驗巨大：其中疫

苗能否全面有效用？是重大的焦點所在了。股債市齊升乎？《資深市場人士 黃溢華》

