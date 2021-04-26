《地產人眼－黃漢成》市場連錄大額租務，商廈有望迎來反彈

《地產人眼》受前年的社會事件及去年的新冠疫情影響，百業大受打擊，香港經濟情況急劇

惡化，去年全年香港ＧＤＰ按年跌６﹒１％，為有紀錄以來最差，許多企業因經營困難，無奈倒

閉結業，即使仍能苦撐下去，有不少亦需縮減規模以節省開支，加上有機構讓部分員工在家工作

而減少租用寫字樓，亦有共享空間營運商棄租多層商業樓面，致使商廈需求量大減，商廈市場經

歷逾兩年的寒冬。



據統計，２０１９年及２０２０年全年商廈成交量跌破一千宗的水平，而空置率更創出新高

，而根據差估署最近公布的《香港物業報告２０２１》初步統計，去年整體寫字樓空置率高達

１１﹒５％，屬近１６年來新高，而去年寫字樓空置樓面更達１５４４萬平方呎，屬有紀錄以來

最多，當中尤以甲廈空置率最為嚴重，高達１１﹒８％，創２００４年之後最高。



然而隨著社會秩序已恢復平靜，而新冠疫情亦漸漸放緩，２月份零售業總銷貨價值臨時估計

為２９５﹒４８億元，按年上升三成，扭轉連續２４個月下跌的趨勢，市民消費力復甦，加上中

港通關在望，不少企業亦開始部署擴充，而中美兩國持續角力，相信將令更多在美上市的中資企

業轉到香港上市，料能正面帶動商廈需求；事實上，近日市場上亦不乏大額商廈租務個案，計有

大型保險機構大手承租九龍東甲廈約１４﹒５萬平方呎樓面，與及織造廠承租觀塘甲廈３層樓面

，值得留意的是，近日更有國際金融機構由九龍站甲廈遷回中環，足見商廈最黑暗的時間應已過

去，尤其是核心區商廈，相信會率先迎來反彈。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

