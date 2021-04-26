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26/04/2021 10:29

【數字人幣】騰訊：將在人行指導下進一步開展數字人幣可控試點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》第四屆數字中國建設峰會將於４月２５至２６日在福州市舉行
，騰訊（００７００）作為數字人民幣運營機構參與峰會，與中國人民銀行數字貨幣研究所、其
他運營機構展示數字人民幣試點成果。
　　騰訊相關負責人表示，自中國人民銀行數字人民幣項目啟動以來，騰訊深度參與數字人民幣
相關的設計、研發、運營等工作，為數字人民幣項目落地提供了全方位的支持。後續，騰訊將在
中國人民銀行的指導下，進一步開展可控試點。（ａｃ）

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