【數字人幣】騰訊：將在人行指導下進一步開展數字人幣可控試點

《經濟通通訊社２６日專訊》第四屆數字中國建設峰會將於４月２５至２６日在福州市舉行

，騰訊（００７００）作為數字人民幣運營機構參與峰會，與中國人民銀行數字貨幣研究所、其

他運營機構展示數字人民幣試點成果。

騰訊相關負責人表示，自中國人民銀行數字人民幣項目啟動以來，騰訊深度參與數字人民幣

相關的設計、研發、運營等工作，為數字人民幣項目落地提供了全方位的支持。後續，騰訊將在

中國人民銀行的指導下，進一步開展可控試點。（ａｃ）

