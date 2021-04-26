《洞析樓市－魏東》經歷陣痛中的北方經濟

《洞析樓市》近幾年，中國北方和南方經濟差距的逐漸加大呈愈來愈明顯的趨勢，這種差距

不但反映在經濟體量上，同時也反映在經濟開放度、人口流動、市場活躍度等方方面面。中國北

方作為中國重要的工業基地及能源、資源聚集地，從建國以來就為中國經濟的發展提供了強有力

的支撐，並在建國之後的６０餘年中一直和中國南方分庭抗禮，但在過去五年中，隨著各省經濟

結構的調整及供給側改革的逐漸深入，去槓桿、去產能等政策的實施讓北方經濟開始經歷轉型中

的陣痛，同南方的差距逐漸變得明顯。



自建國以來，北方和南方對中國經濟的貢獻一直保持較為均衡的態勢，中國南方以輕工業、

製造業、服務業為主，而北方由於是鐵礦、煤炭、石油等主要能源產出地，因此則更偏重重工業

、傳統產業和能源產業。在經歷了三十多年的高速發展之後，中國的投資、消費和出口增幅均逐

年下滑，而中國的海外消費則逐年攀升，經濟結構失衡成為中國亟待解決的問題。因此，十三五

規劃伊始，政府提出了供給側改革的總體方針，從２０１５年開始，以「三去一降一補」為政策

主線的供給側改革全面實行，而去產能、去槓桿等一系列政策的實施對傳統行業及資源型產業帶

來的影響是最大的。工信部數據顯示，２０１５年，北方地區完成煉鐵、煉鋼、焦炭、電力去產

能任務分別佔全國的６４﹒５％、７３﹒６％、８３﹒８％和７８﹒９％。以鐵礦石為例，全國

鐵礦原礦產量從２０１５年的１３８１２９萬噸下降至２０１９年的８４４３６萬噸，降幅高達

３８﹒９％。２０１５年至今，北方經濟對全國經濟的貢獻率逐年下滑，從２０１５年的

４３﹒２％下降至２０１９年的３５﹒４％，降幅高達７﹒８個百分點。



同北方相比，中國南方自改革開放之初就成為了中國經濟發展的試驗田和排頭兵，由於是最

早接觸市場經濟的區域，南方，尤其是東南沿海省份經過了市場的洗禮，競爭、創新觀念更早的

深入人心。同北方相比，南方更早的進行了經濟結構調整，始終是以輕工業為主，在新興製造業

領域處於領導地位，在全球競爭中產業不斷升級，淘汰傳統產業和高耗能產業，這些轉變讓南方

省份的經濟發展進入快行道。２０１９年，南方省份ＧＤＰ平均增幅為７﹒１％，較北方省份高

出１﹒４個百分點，ＧＤＰ增速前十位的省份中北方僅佔兩席，分別是河南和河北。



作為科技創新的關鍵因素，科技人力資源是推動科技事業發展最重要的戰略資源。南方區域

由於在經濟轉向創新驅動的高質量發展模式方面走得更遠，因此對科研人員更具吸引力。從

２０１１年至２０１９年間，南方Ｒ＆Ｄ人員數量從１３０﹒７萬上升至２４６萬，漲幅高達

８８％，而北方則從６３﹒１萬上升至６９﹒２萬，漲幅僅為９﹒６７％。不斷加大的科研投入

讓南方在科技創新領域發展更快，從而進入良性循環，而北方雖坐擁眾多優質高校資源，但由於

經濟活力弱，企業對科研人員留駐吸引力低，因此高端人才對向南方城市流動的意願更強。



經濟的走向決定了人口的走向，而人口的數量決定了消費。從２０１５年至２０１９年的五

年間，全國主要人口增幅最高的十個省份分別是廣東，浙江，安徽，海南，重慶，福建，貴州，

雲南，天津，四川。這其中僅天津一個直轄市屬於北方，而同期東北三省人口是全國唯一的三個

人口負增長省份。



同人口增長相對應的是消費能力的增長，從２０１０年至２０１９年的十年中，南方省份的

社會消費品零售總額增長迅猛，平均增幅為２３０％，而北方的平均增幅僅為１１７﹒７％，且

在全國３１個省市自治區中，社消增幅墊底的十席中九席均來自北方。

從城市層面看，南北方的差距更加顯著。在中科院和經濟日報聯合發布的《中國城市競爭力

第１８次報告》中，２０２０年中國城市競爭力排名前５０位的城市中，北方城市僅佔８席，而

從區域發展來看，長三角和珠三角在前５０位城市中長三角佔據了３５席，兩個區域三四線城市

的經濟發展動力強勁，與之相較的京津冀區域則未能形成區域的集團優勢，仍僅只有京津兩個直

轄市上榜。



北方目前所面臨的困境同地區一直以來依靠資源能源和重工業為主的產業結構有著直接關係

。工業化時代的大生產、大資源、大消耗方式在過渡到後工業時代之後，由於嚴重的產能過剩及

資源能源價格下跌帶來了局部衰退，而目前北區的經濟陣痛則是伴隨著供給側改革不斷深化和完

善的產物，國企改革、資源枯竭等問題的解決並非一朝一夕。不過，隨著北方經濟結構的不斷調

整，「一帶一路」戰略的進一步實施，以及改革開放不斷深入帶來的進一步市場化，中國北方區

域將會在新舊動能轉換完成之後逐漸走出困境。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》

