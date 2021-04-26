【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升８１點子，報６﹒４８５５

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８１點子，報６

﹒４８５５，暫創近２個月新高；上個交易日即期匯率收盤報６﹒４９３６。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９１３，較上個交易日升２１點子。

路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

周一（２６日）較上日跌０﹒２０％至９６﹒５９，創４月２０日以來新低；ＳＤＲ籃子指數微

跌至９５﹒５４，ＢＩＳ籃子指數微跌至１００﹒７６。（ｊｔ）

