【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平２﹒２％。人行已連續４０天開展１００億元的逆回購，且是第１０９日

開展逆回購。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日連續第７日零投放零回籠。

本周共有５００億元逆回購到期，其中，周一至周五各有１００億元７天期逆回購到期。（

ａｃ）

