【大國博弈】王毅稱美無資格否定中國制度：「民主不是可口可樂」

《經濟通通訊社２６日專訊》中國國務委員兼外長王毅日前在北京與美國智庫「美國外交關

係協會」作視像交流時指出，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展，不必疑神疑鬼，也不要

動輒轉嫁責任，甚至要與世界第二大經濟體脫勾，與１４億中國人民對抗。王毅稱，中國從不搞

脅迫，亦不主動打貿易戰，希望美國實行真正的多邊主義，堅持以國際法為基礎的國際秩序。王

毅又指，中美可在應對氣候變化、防控疫情及經貿交流方面加強合作。



＊王毅形容打台灣牌是玩火，台灣回應續與價值理念相近的國家深化合作＊



王毅稱，有論調指中美之爭是「民主和威權」之爭，但他反駁這種說法試圖以意識形態畫線

，將世界各國標籤化。王毅強調任何勢力都無資格否定其他國家選擇的道路，任何國家亦不會按

照別人的好惡來改造自己的制度，「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，如果

地球上只有一種模式、一種文明，世界就會失去生機及活力」。王毅指，美國若打著民主、人權

旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難。

至於台灣問題，王毅指希望美國恪守一個中國原則，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，

也不要試圖挑戰和突破中方政策的底線，更形容打台灣牌是玩火，非常危險。

中國外交部公開了王毅的演講全文，但問答環節則沒有報道。

在台灣，總統府發言人張惇涵回應指，台灣會跟共享自由民主人權價值理念相近的國家持續

深化合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定跟繁榮發展。



＊乒乓外交５０年，王岐山致辭＊



中國人民對外友好協會、國家體育總局、中國美國人民友好協會日前舉辦紀念中美「乒乓外

交」５０周年活動，國家副主席王岐山以視像形式致辭，稱期待中美兩國按照雙方元首通話精神

，聚焦合作、管控分歧，推進各領域交流合作，推動兩國關係健康穩定發展，為共同戰勝新型冠

狀病毒肺炎疫情、促進全球經濟復甦、維護世界和平穩定作出更大貢獻。

美國前國務卿基辛格出席了活動，指「乒乓外交」也代表了許多人希望中美雙方達成諒解，

期待兩國都確認共同致力於建設一個和平與繁榮的世界秩序。（ｅｙ）

