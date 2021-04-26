【中概焦點】哈囉出行在美申請上市，螞蟻集團為大股東

《經濟通通訊社２６日專訊》螞蟻集團有份投資的內地共享單車公司哈囉出行，已向美國證

交會遞交招股書，計劃於納斯達克交易所掛牌，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。

據招股文件，哈囉出行去年交易總額約１３０億元（人民幣．下同），其中包括５８億元來

自共享單車業務，約７０億元來自於順風車業務。哈囉出行於過去三年收入分別為２１﹒１４億

元、４８﹒２３億元及６０﹒４４億元；虧損分別為２２﹒１億元、１５﹒１億元及１１﹒３億

元，虧損逐年收窄。（ｅｙ）

