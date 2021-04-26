《經濟通通訊社２６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布的數據顯示，３月人民幣實
際有效匯率指數降０﹒４６％至１２９，結束此前連續八個月升勢，上月修正後為升
１﹒５３％。３月人民幣名義有效匯率指數升０﹒６３％至１２１﹒６，創五年新高，上月修正
後為升０﹒５４％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲２﹒１０％，名義有效匯率則累計漲
２﹒１５％（ｗｌ）
26/04/2021 11:07
【聚焦人幣】ＢＩＳ：３月人民幣實際有效匯率止步八個月連升
《經濟通通訊社２６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布的數據顯示，３月人民幣實
際有效匯率指數降０﹒４６％至１２９，結束此前連續八個月升勢，上月修正後為升
１﹒５３％。３月人民幣名義有效匯率指數升０﹒６３％至１２１﹒６，創五年新高，上月修正
後為升０﹒５４％。
根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲２﹒１０％，名義有效匯率則累計漲
２﹒１５％（ｗｌ）
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