【聚焦人幣】ＢＩＳ：３月人民幣實際有效匯率止步八個月連升

《經濟通通訊社２６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布的數據顯示，３月人民幣實

際有效匯率指數降０﹒４６％至１２９，結束此前連續八個月升勢，上月修正後為升

１﹒５３％。３月人民幣名義有效匯率指數升０﹒６３％至１２１﹒６，創五年新高，上月修正

後為升０﹒５４％。

根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲２﹒１０％，名義有效匯率則累計漲

２﹒１５％（ｗｌ）

