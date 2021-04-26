【數字人幣】人行數字貨幣研究所：數字人幣屬法定貨幣，不得拒收

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行數字貨幣研究所副所長狄剛表示，數字人民幣是由中

國人民銀行發行的法定貨幣，具有法償性，中國境內任何單位和個人在具備接受條件的情況下都

不得拒收。

狄剛日前在第四屆數字中國建設峰會數字經濟分論壇上指出，數字人民幣在設計上針對不同

用戶群體提出解決方案。例如，整合健康碼及餘額顯示可視晶片老人卡，投入碰一碰或者是二維

碼方式為老年人提供便捷安全的數字人民幣支付體驗以及社交出行便利，推動數字普惠金融發展

。（ａｃ）

