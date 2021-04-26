【大國博弈】ＩＡＥＡ邀請中方專家加入工作組，處置核廢水入海

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日表示，中方主張國際原子能機構

（ＩＡＥＡ）盡快成立包括中方等利益攸關方在內的技術工作組，就日本福島核污染水處置方案

，後續落實與國際評估和監督等開展工作。中方就此同國際原子能機構保持著密切的溝通協調，

機構正積極籌建相關的技術工作組，日前已向中方確認，將邀請中國專家加入工作組，中方將全

力支持機構的後續工作。（ｗｌ）

