【ＦＯＣＵＳ】拜登「磨刀霍霍」加稅，比特幣隨時再炒過

【ＦＯＣＵＳ】拜登擬於周三（２８日）揭盅又一個萬億美元級的「Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｆａｍｉｌｉｅｓ Ｐｌａｎ」之際，侵侵去年「Ｔｈｅｙ’ｒｅ ｂｉｇ ｔａｘｅｒｓ」的

預言似正一語成讖。受白宮擬將長期資本增值稅最高稅率由２０％大增至３９﹒６％的消息刺激

，接連破頂的比特幣突上演「第一滴血」。



＊長期資本增值稅，傳高達４３﹒４％＊



「他們想徵稅４萬億美元……你將看到前所未見的大蕭條」，去年８月對民主黨上台發出「

預警」的侵侵最終沒能贏得白宮，入主橢圓形辦公室即將滿百日的拜登，針對富人加稅的「磨刀

霍霍」聲愈來愈大聲。

繼上月底隨「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｂｓ Ｐｌａｎ」宣布擬將企業稅稅率由２１％提高

至２８％後，美媒盛傳，拜登將趁周三揭盅「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆａｍｉｌｉｅｓ Ｐｌａｎ

」細節，宣布將年收入超過１００萬美元的富人的長期資本增值稅提高近一倍，若再加上

３﹒８％平價醫療法案的附加稅，最高稅率或達４３﹒４％。

消息刺激上周三（１４日）剛破頂６４０００美元的比特幣，周日（２５日）低見

４７０７９美元，跌幅逾四分一；拖累規模３５０億美元的比特幣基金ＧＢＴＣ錄創紀錄折價；

上市不到一周的加密貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ，股價同較高位重挫近三分一。

不過，若以１９６９年至今美國先後４次上調資本增值稅看，拋開各國政府監管預期升溫，

今次比特幣突就加稅傳聞上演「第一滴血」，更像是大戶獲利了結。



＊過往５次上調企業稅，標指收益仍佳＊



根據美國現時的資本增值稅率，短期持有者（１２個月以下）的最高稅率本就高達３７％；

而盛傳的拜登加稅方案針對長期持有者（１２個月以上），最高稅率由２０％升至３９﹒６％，

或刺激那些比特幣的早期投資者賣出部分頭寸以規避高稅率並鎖定利潤。

事實上，以美國１﹒５３億納稅人中僅有５４萬調整後收入逾百萬美元計（２０１８年數據

），實際受上調資本增值稅影響的或微乎其微。瑞銀乾脆指，歷史上看，資本增值稅稅率調整和

股市表現之間「並無聯系」。

再看企業稅上調，儘管高盛估算由２１％增至２８％將令標指２０２０年每股收益減少９％

，但以１９５０年、１９５１年、１９５２年、１９６８年、１９９３年前五次上調企業稅看，

標指的年度平均收益實際達１２﹒９％。

鑑於歷史加稅後資本市場表現，以及最終加幅或遠不如傳聞中驚嚇，比特幣炒作隨時捲土重

來，而美股漲勢大概率持續，畢竟，聯儲持有的美國國債總數剛剛突破了５萬億美元。

