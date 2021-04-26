《融天納地－溫天納》環球氣候與疫情同步影響資本市場

《融天納地》為確保國家經濟可持續發展，上周環球氣候高峰會議，中央政府重申對傳統能

源發電排放的要求，與此同時。內地同步加強綠色發展能力建設。早前，國家發展改革委在新聞

發布會上提及下一步將加強頂層設計和統籌協調，提前布局並積極培育發展未來產業。其後，國

務院發布關於同意在天津、上海、海南、重慶開展服務業擴大開放綜合試點的批復，試點期為自

批覆之日起三年。



此外，易綱在博鰲論壇上提出要推動貿易和投資自由化便利化，推進基礎設施聯通，大力發

展數字經濟，暢通經濟運行的血脈和經絡，同日財政部等發布《關於「十四五」期間支持科技創

新進口稅收政策的通知》，中國人民銀行資金方面的支持與實體產業的低碳化布局，利好碳匯、

碳捕捉、新能源等行業。上周四（４月２２日）世界地球日，美國重返多邊氣候治理，中國加碼

推動環保政策，將為溫室氣體管控提前啟動化工產業鏈的改革。



國家經濟發展趨勢正面，不過在環球趨勢方面，風雲色變，印度疫情失控，日本出口則創

１０年最大低幅，疫情恐慌捲土重來。其實，日本去年財政年度出口額同比已出現下降８﹒４％

，創１０年最大跌幅，對中國依賴程度明顯上升。另一方面，聯儲局鮑威爾表示美國今年可能會

出現「略高」的通脹，但聯儲局承諾將通脹控制在一定範圍內，即使超標，聯儲局亦有能力應對

。不能忽視，環球疫情出現較為負面的變化，而各國流動性政策卻呈現收緊的先兆，兩個矛盾點

從逆向發展，影響資本市場表現。疫情固然不利資本市場，但因量寬猛藥後，通脹因素約隱約現

，環球央行又不能不防。



按疫情數據以及世衛組織顯示，除歐洲以外的幾乎所有地區病例都在增加，亞洲增加最多。

導致環球市場上落震盪，投資者需要緊密持續關注環球疫情變化，避險情緒隨時飆升，投資者需

要謹慎行事。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

