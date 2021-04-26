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即市新聞

26/04/2021 12:00

《匯市一周－徐惠芳》觀望歐美數據及經濟預測，外幣整固

　　《匯市一周》展望本周，關注日本央行及美聯儲會議等，重要經濟數據關注美國第一季度
ＧＤＰ，投資者還關注全球疫情和疫苗接種的最新進展，以及美國總統拜登加稅、伊朗核談判等
焦點事件。市場等待周一（２６日），美國的達拉斯製造業活動指數，重點關注美股和美債的走
勢，是否有新的基本面消息推動美匯走勢。
　
　　周一，投資者重點關注德國的ＩＦＯ商業景氣指數。據德國聯邦經濟部官方網站資訊，德國
聯邦經濟部公布月報指，受持續限制措施影響，今年第一季度德國經濟或陷入衰退。考慮到全球
經濟復甦和疫苗接種逐步展開，政府預期，經濟將在今年開始疲軟之後逐步回暖。
　
　　歐元區製造業ＰＭＩ錄得理想成績，估計德國ＩＦＯ商業景氣指數向好。歐洲央行表明，歐
盟復甦基金按計劃實施，經濟前景有望進一步改善，提振歐元兌美元升至接近１﹒２１水平。密
切關注本周公布的歐元區第一季度ＧＤＰ，若數據表現更突出，歐元兌美元可望攀升至八周前高
位１﹒２２水平。
　
＊拜登擬加稅，避險盤推升美元＊
　
　　消息指，美國總統拜登將提議將收入超過１００萬美元的個人的邊際所得稅稅率從３７％提
高到３９﹒６％，將資本利得稅稅率提高近一倍至３９﹒６％。市場避險買盤進一步強化美元升
勢。美匯指數上周五（２３日）收於９０﹒８３水平，上方阻力９１﹒７０、９２﹒４０，下方
支持９０﹒６０、９０﹒００。
　
　　金價走低，現貨黃金上周一度跌破每盎司１７８０美元，創新低至１７７７﹒４８美元，高
位一度觸及１７９７﹒９２美元，為２月２５日以來最高水平，美國申領失業救濟數據優於預期
，降低了黃金的避險吸引力。金價上周五收於每盎司１７７５美元整固，上方阻力１８００、下
方支持１７５５美元。
　
　　ＥＩＡ報告，截至４月１６日汽油庫存增加８﹒５萬桶，精煉油庫存減少１０７﹒３萬桶；
原油產量維持在每日１１００萬桶。紐約期油價格現時在一個對稱三角形形態的頂點移動，嘗試
維持在２００８年７月歷史高點和２０１４年６月高點的下降趨勢線之上。從２０２０年１１月
和２０２１年４月的低點到２０２０年３月的高點，重新構建上行的通道，目前距離２０２０年
的高點每桶６５﹒６５美元不遠。紐約期油上周五收於在每桶６２﹒０２美元水平整固，上方阻
力６３﹒８０、６５﹒６０，下方支持５９﹒００、５７﹒５０。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

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