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即市新聞

26/04/2021 11:35

《金石為開－黃威》金價高位震盪，短線走勢暫維持向好

　　《金石為開》新冠疫情再度出現復燃的跡象，近期除了歐洲之外，各地新增確診病例都在加
速增長，印度尤其嚴重。另一方面，拜登政府提出加稅的意向，對股市造成短暫衝擊。上周市場
避險情緒略有升溫，不過對黃金的推動有限。息率則沒有進一步回落，逐漸震盪走平。金價全周
呈現高位震盪，累計升幅不足０﹒１％。
　
　　上周全球新冠確診人數再度創下高峰。最近呢一個月除了歐洲之外，各地區疫情都有加重跡
象。亞洲成為重災區，尤其是印度確診病例出現爆發式增長，單日新增病例連續維持３０萬以上
，變異毒株肆虐，醫療系統不堪重負。市場重新開始重視疫情發展，憂慮印度反季節爆發的負面
影響可能擴散，進而拖累其他國家的經濟復甦。避險情緒的升溫在周初提振黃金走勢，金價一度
接近１８００美元大關。
　
　　此外，拜登政府的加稅計劃也造成了市場波動。除了早前提及的企業稅之外，拜登還計劃調
高所得稅及資本利得稅，一度引起美股急挫。不過市場很快平靜下來，畢竟大幅度的加稅會遇到
極大的政治阻力，尤其是考慮到民主黨在參議院並無絕對優勢。預計最終的稅率升幅會明顯低於
初步計劃，市場暫時靜觀其變，因此未能持續利好金價表現。
　
　　過去一周金價呈現高位遇阻的走勢，避險情緒雖然略有升溫，但未造成恐慌；１０年期美債
息率回落至１﹒５５％附近後也逐漸穩定下來。不過金價短線的回檔幅度仍屬正常，走勢暫時維
持向好。日線ＭＡＣＤ維持上漲動能，ＲＳＩ反覆上升至６０一線。最近的阻力為上一波跌浪的
０﹒５倍反彈位，也是２月下旬的反彈高位１８１６美元附近。
　
　　本周重點關注美聯儲議息會議，美國一季度ＧＤＰ初值及３月份ＰＣＥ物價指數和４月份
ＩＳＭ製造業指數。《六福金融分析師　黃威》
（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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