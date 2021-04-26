《陶冬天下－陶冬》美國政府放風加稅，氣候峰會催生變局

《陶冬天下》上周全球新冠感染人數暴漲，數個國家採取新的人群限制措施；拜登政府放風

加稅，加了公司稅再加個人稅，還有利得稅。美股晃了一晃，然後繼續向上，Ｓ＆Ｐ５００再創

歷史新高；ＮＡＳＤＡＱ稍跌，連升四周的記錄被打斷。印度感染人數激增、日本第三次宣布進

入緊急狀態、美加地方政府宣布封城，游離於疫情和復甦之間，各國股市個別發展。在聯儲主席

承諾近期不會收緊銀根言論之後，美國國債市場持續走強，國債利率和美元匯率輾轉下行。油價

略微下挫，黃金略微上揚。受到監管傳聞的衝擊，比特幣大跌。拜登政府成功聚集了各國領袖，

舉辦了全球氣候峰會。日本出現的疫情反彈威脅東京奧運會的召開，不過日圓匯率在升。



拜登政府上任百日之後，迅速推出了２萬億美元就業計劃，不日會宣布１－２萬億的家庭計

劃。如本欄之前所警告，羊毛出在羊身上，緊急救援計劃之外的財政開支，最終都需要通過稅收

買單。白宮先後披露出政府打算提高公司利得稅、個人所得稅和資本增值稅的稅率。上周四股市

因此大跌，不過跌勢僅維持了一天。如果公司利得稅真的明年要被提高到政府所建議的水平，這

意味著上市公司大約損失９％的盈利。民主黨在國會僅有微弱的投票優勢，假定共和黨全員反對

，民主黨參議員便一票不能少，然而民主黨既有激進派也有溫和派，協調工作一定極其複雜。筆

者預期，公司稅稅率的最終可能升至２５－２８％，利得稅的升幅也可能明顯小過原計劃。幾個

增稅案有可能最終合併成一份法案，最快在國會今年底休會前通過，不然可能要等到明年春季，

甚至夏季。市場普遍預期加稅幅度不確定但會有較大的調整，所以在此階段幾乎沒有大的反應。

加稅仍然是懸在美股頭上的利刃。



氣候峰會成事，４０個國家的領袖上星期參與了盛事。日本、韓國和加拿大拿出了新的碳排

放承諾，澳洲、墨西哥、巴西等國對削減使用生化燃料仍在猶豫。美國提出投資於減碳項目，

２０３０年減碳排放５０－５２％，但是對達峰時間的承諾語焉不詳。中國強調「嚴控」煤碳排

放，但是沒有提出進一步的減碳目標。由於世界上最大的兩個碳排放國沒有提出新的減排目標，

全球減少碳排放目標並沒有在格拉斯哥峰會的水平上再邁出一步，但是這次會議的歷史性意義不

容低估。美國重回氣候變化協議和中俄兩國參加峰會，均具有巨大的象徵含義。全球碳中和運動

，是有史以來首次人類攜手面對共同的困局，會帶來人類能源結構的巨變，會帶來許多行業與產

品的巨變，會帶來ＥＳＧ理念的昇華，其歷史意義不容低估。



本周焦點：美國ＧＤＰ和公開市場委員會會議。預計美國經濟在第一季度增長５﹒４％（環

比折年率），ｖｓ上季４﹒３％。從實際ＧＤＰ看，估計美國比疫情前水平僅相差１﹒１％。消

費增長應該是雙位數的。美國３月份個人收入增長可能超過２０％，核心ＰＣＥ達到１﹒８％。

至於聯儲例會，預計前瞻指引和資產購買計劃不變，言辭上對經濟環境和通脹前景更樂觀一些。

最重要的是鮑威爾的記者會，他對通脹前景的描述和對回收流動性的展望，均可能影響市場價格

。除此之外還有日本銀行例會，不過在３月會議取消數值目標後，這次應該沒有新的變化。德國

第一季度ＧＤＰ，預測－０﹒９％ＱｏＱ，法國ＧＤＰ－０﹒２％。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

