《缸邊隨筆－石鏡泉》２厘打到嚟

《缸邊隨筆》美１０年期債息一度話快到２厘，但之後反高潮，前周又低至１﹒５厘，但估

計在５、６月，市場又會預期，２厘快會打到嚟。原因？



美國各消費產品大廠紛紛示意會加價。寶潔（Ｐ＆Ｇ）、金百利（Ｋｉｍｂｅｒｌｙ－

Ｃｌａｒｋ）、可口可樂均謂會加價，原因是原材料價漲，可口可樂加價則是因為鋁罐價漲。



廠家成本可拆分幾方面：



１﹒運輸（碼頭、航運股近日大升，即是環球運費貴了啦）；



２﹒能源（油價由今年初一直升）；



３﹒中間產品（芯片價升，銅、鋁、鐵價升）；



４﹒綜合就是生產物價指數（ＰＰＩ）升。



美國ＰＰＩ各個範疇的指數，都是升。



廠家另個大成本是勞工，美國的小型企業已感到勞工不足，後果是要加工資去請人。



美商家不是慈善家，對於成本上升，他們傾向會將成本上升轉嫁予消費者。



對個別美消費者言，汽油價是美國人不能不消費的重要消費品，但在拉斯維加斯就出現了無

油賣的情況，原因是該區疫後開放早，多人用車，汽油供應不過來，便斷油了，既可斷油，油價

加不加？梗加。



美國的屋是用四分三吋夾板為主體，其價漲速為何？



３╱２０２０：３７﹒９８美元╱件



２╱２０２１：７２﹒４９美元╱件



３╱２０２１：８３﹒４９美元╱件



４╱２０２１：９５至９８美元╱件



黐線？跟比特幣比，邊個黐啲，反映出來的，是美國的消費者物價指數（ＣＰＩ），急升。



美國聯儲局會不會看不到這些？不會，但聯儲局一定當睇唔到，唔會升息以壓通脹。



不過加拿大央行就無你咁好氣，是第一個已發展國家首提出不放水，將會加息。除非加拿大

的疫情失控，不然加拿大央行一加息，就會有不少美國資金，流去加元收息，會對美息產生極大

的推升壓力，那時聯儲局一就啞口無言，讓美市場息跟升，一就不能不做加央行的跟尾狗。



聯儲局今周有議息會，聯儲局會怎辦？閣下如揸重股票又要怎辦？



《資深投資者 石鏡泉》

