【新冠肺炎】消息：本港今日無新增源頭不明個案，不設疫情記者會

《經濟通通訊社２６日專訊》消息指，本港今日無新增源頭不明個案，當局將不設疫情記者

會。

本港昨天再多６宗確診，４宗屬外地輸入，２宗為本地感染，與早前個案有流行病學關連。

本地個案５６歲女患者和６０歲男患者在將軍澳新寶城４座居住，他們均無病徵。

港大感染及傳染病中心總監何栢良懷疑目前不只兩宗變種病毒走漏個案，指本港部分酒店在

過去三、四星期出現多宗變種病毒個案，當局要評估是否有不尋常地方，同時要求已離開有關酒

店的住客強制檢測，以及檢測抗體，以確認酒店有否出現假陽性個案。（ｃｌ）

