《經濟通通訊社２６日專訊》新冠疫情令本港旅遊業大用打擊，擁有３５年歷史的安運旅遊
上周五宣布結業，其官方網頁及ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁已停止運作。香港旅遊業議會總幹事陳張
樂怡證實此事，暫時未收到巿民求助。
安運旅遊指，由於疫情嚴重影響旅遊業的收入及運作，公司於４月２３日（上周五）全線結
束營業，而為了保障各方利益，公司將進行清盤程序，債權人稍後將會收到有關清盤事宜的書面
通知。（ｃｌ）
26/04/2021 12:54
【新冠肺炎】安運旅遊不敵疫情全線結業清盤
《經濟通通訊社２６日專訊》新冠疫情令本港旅遊業大用打擊，擁有３５年歷史的安運旅遊
上周五宣布結業，其官方網頁及ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁已停止運作。香港旅遊業議會總幹事陳張
樂怡證實此事，暫時未收到巿民求助。
安運旅遊指，由於疫情嚴重影響旅遊業的收入及運作，公司於４月２３日（上周五）全線結
束營業，而為了保障各方利益，公司將進行清盤程序，債權人稍後將會收到有關清盤事宜的書面
通知。（ｃｌ）
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