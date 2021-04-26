《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至４月２６日零時零分，本港新
增４宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１１７４１宗（包括１１７４０宗確診個案和一宗
疑似個案）。
新增的４宗個案均為輸入病例，涉及兩女兩男，患者分別從肯尼亞、印度、日本及美國抵港
。
過去１４天（４月１２－２５日）累計新增１５５宗個案，包括３７宗本地個案（包括一宗
可能本地個案），其中１７宗源頭不明。（ｃｌ）
26/04/2021 14:23
【新冠肺炎】本港新增４宗輸入確診，無本地感染個案
《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至４月２６日零時零分，本港新
增４宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１１７４１宗（包括１１７４０宗確診個案和一宗
疑似個案）。
新增的４宗個案均為輸入病例，涉及兩女兩男，患者分別從肯尼亞、印度、日本及美國抵港
。
過去１４天（４月１２－２５日）累計新增１５５宗個案，包括３７宗本地個案（包括一宗
可能本地個案），其中１７宗源頭不明。（ｃｌ）
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