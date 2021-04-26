【新冠肺炎】旅發局歡迎重啟旅遊氣泡，稱重新開展國際旅遊第一步

《經濟通通訊社２６日專訊》旅發局歡迎特區政府與新加坡就重啟雙邊「航空旅遊氣泡」達

成協議，旅發局會繼續與旅遊相關行業合作提升防疫措施，冀能建立香港健康安全的旅遊形象。

旅發局主席彭耀佳表示，香港與新加坡重啟「航空旅遊氣泡」，代表本港重新開展國際旅遊

的第一步，旅遊業界亦可藉此熱身，為稍後迎接更多旅客逐步重臨香港做好準備，預計旅遊氣泡

開啟初段，主要客源是探親或有必須原因來港的旅客，度假旅客在稍後也會陸續到訪。（ｃｌ）

