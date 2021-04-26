  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/04/2021 14:40

【新冠肺炎】旅發局歡迎重啟旅遊氣泡，稱重新開展國際旅遊第一步

　　《經濟通通訊社２６日專訊》旅發局歡迎特區政府與新加坡就重啟雙邊「航空旅遊氣泡」達
成協議，旅發局會繼續與旅遊相關行業合作提升防疫措施，冀能建立香港健康安全的旅遊形象。
　　旅發局主席彭耀佳表示，香港與新加坡重啟「航空旅遊氣泡」，代表本港重新開展國際旅遊
的第一步，旅遊業界亦可藉此熱身，為稍後迎接更多旅客逐步重臨香港做好準備，預計旅遊氣泡
開啟初段，主要客源是探親或有必須原因來港的旅客，度假旅客在稍後也會陸續到訪。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向26/04/2021
目標價167港元！恒馳上海車展首秀獲投行看好
財經熱話26/04/2021
【餐飲落鑊】大家樂盈喜受捧　麥嘉嘉:高毛利低租金能否維持成疑
FOCUS26/04/2021
【FOCUS】拜登「磨刀霍霍」加稅　比特幣隨時再炒過
開市Good Morning26/04/2021
溫傑：長汽暫續持有 反彈至23－24元沽出
中國故事23/04/2021
《神州經脈》氣候峰會提減排目標　首季外匯運行穩　A股周升1%
財經熱話23/04/2021
《股市一周》港股受限藍籌抽水外地疫情惡化　周升約百點企兩萬九
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金