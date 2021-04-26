《經濟通通訊社２６日專訊》立法會審議修改選舉制度的法案委員會，經過一個多星期、共
１０次會議後，今日完成逐項審議草案條文，提早休會。有委員希望在會上提出修訂，被主席廖
長江拒絕，改為以書面形式向政府提出。委員須於周四前提出修訂，並在周五的會議上討論。（
ｃｌ）
26/04/2021 15:26
【選舉改革】立會法案委員會完成逐項審議條文，周五審議修訂案
《經濟通通訊社２６日專訊》立法會審議修改選舉制度的法案委員會，經過一個多星期、共
１０次會議後，今日完成逐項審議草案條文，提早休會。有委員希望在會上提出修訂，被主席廖
長江拒絕，改為以書面形式向政府提出。委員須於周四前提出修訂，並在周五的會議上討論。（
ｃｌ）
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