【紓困措施】書展參展商每家獲發１﹒５萬元支援，大部分下月發放

《經濟通通訊社２６日專訊》為協助受香港書展２０２０兩度延期影響的本地參展商，政府

將在「防疫抗疫基金」下撥款１０００萬元，為每家原本已經登記參與的本地參展商提供一次性

、１﹒５萬元的財政支援，協助他們開拓書展以外的銷售渠道。



＊約６１０家參展商受惠＊



商務及經濟發展局發言人表示，２０１９冠狀病毒病疫情導致香港書展２０２０需要兩度延

期，嚴重影響參展商。有關財政支援可幫助他們在來屆書展開展前，開拓網上等其他渠道促進銷

售，支援業界渡過這段困難時期。

所有已登記參與原訂於去年７月及╱或１２月舉行的香港書展的合資格本地參展商（政府部

門除外）均可受惠，約有６１０家。作為香港書展主辦單位的香港貿易發展局將於日內就發放資

助安排與相關的參展商聯繫。資助可於核實相關參展商資料後約四星期內發放，預期大部分發放

安排可於５月內完成。



＊預留４０００萬元資助今屆書展＊



視乎疫情發展，來屆書展暫訂於今年７月舉行。政府早前已在第二輪「防疫抗疫基金」下預

留了４０００萬元，推出印刷及出版業資助計劃，全數資助來屆香港書展參展商（政府部門除外

）的參展費：本地參展商以１０萬元為限；非本地參展商以一萬元為限。（ｃｌ）

