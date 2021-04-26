【香港政情】支聯會明申請辦六四集會，消息：警方批出機會不大

《經濟通通訊社２６日專訊》雖然支聯會主席李卓人因前年「８﹒１８」及「８﹒３１」未

經批准集結案被判入獄，但該會仍計劃明天（２７日）向警方申請舉辦六四集會。據了解，由於

疫情關係，預料警方批准今年六四集會活動的機會不大。

支聯會近日接獲出任該會３０年常委的梁耀忠申請退會，成為國安法生效後，繼民主陣線主

席麥業成後第二個退會成員，但與此同時，社民連卻加入該會，令支聯會會員維持逾二百個之數

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