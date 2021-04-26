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26/04/2021 07:53

【企業盈喜】南方錳業（０１０９１）料中期經調整盈利增逾５倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》南方錳業（０１０９１）公布，預期截至６月３０日止中期轉
虧盈。
　　該集團指，如果去年中期撇除兩項非現金一次性項目所錄虧損約２３００萬元，去年同期便
會錄得純利，而按可比基礎上，本年度中期溢利比去年同期經調整純利增５倍以上。
　　該集團指，有關純利上升主因內地經濟從新冠疫情中復甦，主要產品電解金屬錳和錳桃單位
銷售價格上漲，以及期內不斷強化公司管理，致力降本增效的成果。（ｗｈ）

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