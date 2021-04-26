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26/04/2021 07:53

【企業盈警】資本策略（００４９７）料全年純利跌７０％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》資本策略（００４９７）公布，預期截至３月３１日止年度純
利按年跌約７０％。
　　該集團指，預期溢利減少主因由於２０１９新型冠狀病毒疫情導致市況持續低迷，所錄得物
業銷售減少。
　　該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）

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