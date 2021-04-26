《經濟通通訊社２６日專訊》資本策略（００４９７）公布，預期截至３月３１日止年度純
利按年跌約７０％。
該集團指，預期溢利減少主因由於２０１９新型冠狀病毒疫情導致市況持續低迷，所錄得物
業銷售減少。
該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）
26/04/2021 07:53
【企業盈警】資本策略（００４９７）料全年純利跌７０％
《經濟通通訊社２６日專訊》資本策略（００４９７）公布，預期截至３月３１日止年度純
利按年跌約７０％。
該集團指，預期溢利減少主因由於２０１９新型冠狀病毒疫情導致市況持續低迷，所錄得物
業銷售減少。
該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）
|中國故事23/04/2021
《神州經脈》氣候峰會提減排目標 首季外匯運行穩 A股周升1%
|財經熱話23/04/2021
《股市一周》港股受限藍籌抽水外地疫情惡化 周升約百點企兩萬九
|專訪23/04/2021
【譚新強專訪】美國擅「進攻是最好防守」 中國不應太保守
|專訪23/04/2021
【譚新強專訪】大流行臨演變為風土病交叉點 變種或令死亡多十倍
|財經熱話23/04/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》市況不明宜防守 電能實業除息前仍值得買入
|FOCUS23/04/2021
【FOCUS】減碳革命蓄勢待發 資源大國臨重新洗牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰