【企業盈警】資本策略（００４９７）料全年純利跌７０％

《經濟通通訊社２６日專訊》資本策略（００４９７）公布，預期截至３月３１日止年度純

利按年跌約７０％。

該集團指，預期溢利減少主因由於２０１９新型冠狀病毒疫情導致市況持續低迷，所錄得物

業銷售減少。

該集團將於６月底前公布業績。（ｗｈ）

