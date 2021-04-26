【企業盈喜】大家樂（００３４１）料全年純利增近４倍

《經濟通通訊社２６日專訊》大家樂（００３４１）公布，對比截至去年３月３１日止年度

純利７３６０萬元，預期截至今年３月３１日止年度溢利約３﹒５億元，即按年增長約３﹒７６

倍。

該集團指，年內新冠肺炎疫情下，堂食受到強制性社交距離限制以及消費意欲疲弱，對業務

和營運造成嚴重打擊，導致該年度收入大幅下降。該集團指，政府因應疫情提供的寬免及資助，

以及管理團隊和員工努力，減輕收入下降所帶來的負面影響，並令純利大幅增長。

該集團指，利潤增長主因迅速制定並實施多方面提高生產力和效率的具體措施，包括嚴格成

本控制措施、人力資源部署方案以及加快應用科技以獲取更多的外賣自取及外賣速遞業務。於該

年度獲得香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助，包括保就業計劃資助，該筆資助全數用作

支付員工薪酬。

此外，該集團指，該年度獲部分業主尤其是香港房屋委員會和香港房屋協會提供臨時租金寬

免，並繼續與業主商議更有利的租賃條款，務求改善營運成本。至於該年度物業、廠房及設備和

使用權資產減值撥備較２０１９╱２０２０年度減少。由於採取各項積極行動和措施，該集團該

年度保持正經營現金流，當中未計及政府資助。

該集團預期於６月中旬公布業績。（ｗｈ）

