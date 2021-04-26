【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４４﹒４億人幣，買美團安踏沽中芯小米

《經濟通通訊社２６日專訊》恆指高開４３點，報２８７９８，開市後曾倒跌６點，見

２８７４８點全日低後反彈，重磅科技股領軍下，恆指上午曾飆升３１５點，見２９０７１點半

日高，受制５０天線（約２９１７１３點）回順，中午升２５８點。午後升幅一度少於兩百點，

尾市升勢再現，收市競價時段（Ｕ盤）更嘜至全日高位，收市升３２３點或１﹒１％，報

２９０７８。

按額度計算，北水全日淨流入４４﹒４億元人民幣，減少３２﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最

多的依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１４２９﹒８８億元減少７﹒５％。其中港股通成交３０７﹒７億元，佔總成交

２１﹒５％。



＊北水轉掃美團，淨流入近１４億元＊



美團獲女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下基金增持後，昨日再獲北水淨入逾２億，

上周五（２３日）發力抽升，收市升４﹒９３％報３０６﹒４元，北水淨買入１３﹒６億元。

安踏體育升１﹒４７％報１３７﹒６元，北水淨買入４﹒４億元。

騰訊控股升１﹒７７％報６３２元，北水淨買入４﹒３億元。

中芯國際跌０﹒７７％報２５﹒７元，北水淨賣出０﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團 （０３６９０） １３﹒５５

安踏體育 （０２０２０） ４﹒３７

騰訊控股 （００７００） ４﹒３１

藥明生物 （０２２６９） ３﹒９４

長城汽車 （０２３３３） １﹒９８



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －０﹒１９

小米集團 （０１８１０） －０﹒０３

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（ｃａ）

