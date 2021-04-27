【匯控績後】大摩：匯控首季業績超預期歸功於淨回撥及非利息收入

《經濟通通訊社２７日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，匯豐控股（００００５）首季稅

後純利為３９億美元，分別較該行及市場預期高７４％及１﹒０６倍，主因預期信貸損失回撥４

﹒３５億美元；撥備前經營盈利高該行預期８％，主要受惠於非利息收入好過預期，但部分被成

本較高所抵銷，故維持匯控「與大市同步」評級，目標價為４６港元。

大摩表示，預期信貸損失回撥涉及環球業務，反映經濟前景有改善，尤其是英國。匯控預期

今年預期信貸損失將低於中期範圍的３０至４０個基點，表明盈利回復正常化較原先預期的提早

了一年。該行又指，首季利息收入符合預期，非利息收入則高市場預期約一成。管理層對貸款增

長加快似乎充滿信心，但首季季節性因素及市場活動的潛在放寬或令未來季度的貸款增長勢頭有

所放緩。

大摩指，首季未有派息已是意料之在，而匯控僅計劃在明年恢復派息，考慮到今年預期信貸

損失較低，估計集團每股派息０﹒２２美元仍有上升空間。由於匯控年初至今股價表現相對疲弱

，預期首季業績及低市盈率或推動近期股價反彈。（ｙｗ）



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