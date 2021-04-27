《缸邊隨筆－石鏡泉》摩根看今夏難估

《缸邊隨筆》摩根士丹利的跨資產（Ｃｒｏｓｓ－ａｓｓｅｔ）總策略師Ａｎｄｒｅｗ

Ｓｈｅｅｔｓ，認為今夏的市道有點難估。



難估，不是謂會跌，而是還有幾多水位，今時市場基本認同疫情轉緩，經濟有望重回正軌，

但亦因為已回正軌不少，再有多少軌未回，看三方面：基礎因素、心理及資產的價值。



他指出：



摩根士丹利的環球經濟團隊年初已估美經濟有個Ｖ形復甦，這基本見到了，再之後的可增長

幅度就會放緩。



團隊亦估美國ＣＰＩ中的核心ＰＣＥ會於下個月升達２﹒５％，之後到年底都會企２﹒０％

上，如真出現，又基於市場是向前看，炒預期，周期性股份會受追捧。



筆者於４月１９日刊登了張約２０多年前美林證券的經濟周期投資策略圖，看來在經濟周期

下的投資運作，是可以如春生夏長，秋收冬藏般跨「投資行」的。



不過，今次這個經濟復甦多了個不明朗性，摩根士丹利的Ｍａｔｔｈｅｗ

Ｈａｒｒｉｓｏｎ認為到今年６月，美國已可能有足夠接種新冠疫苗的人數可達至群體免疫，會

加快了經濟復甦步伐。



在５月之後，新發病例可以有三個可能發展趨向，姑且稱之為高、低、中三個可能性。如果

新冠病例發病率回增，市場當然又要擔心復甦步伐要推遲，但如果發病率大減又如何？到美儲局

頭痛。



低通脹、高發病率、支持美儲局持續其今時的寬鬆政策，但如出現高通脹、低發病率時，美

儲局怎好？摩根士丹利謂留待美儲局去回答。



＊美儲不加息不改買債規模＊



美儲局今周開議息會，應仍不加息或修改買債規模，應會講：睇定啲、睇耐啲，有乜伊郁我

定會郁。咁即是乜？即是美儲局會視而不見。



Ａｎｄｒｅｗ Ｓｈｅｅｔｓ謂傳統上４、５月交易是較淡靜，證券界今年有較多假期待放

，所以Ａｎｄｒｅｗ Ｓｈｅｅｔｓ擔心今夏會否不夠人手工作。



Ａｎｄｒｅｗ Ｓｈｅｅｔｓ認為美國市場的預期升幅已升了不少，新興市場則仍見落後，

可予考慮。



Ａｎｄｒｅｗ Ｓｈｅｅｔｓ認為今夏市道會較ｒａｎｇｅ－ｂｏｕｎｄ（徘徊市），投資

者宜提高投資組合內資產的質素（ｑｕａｌｉｔｙ），減少持有長期公司債，沽出按揭抵押債券

，及揸入些新興市場債。



假如Ａｎｄｒｅｗ Ｓｈｅｅｔｓ估得對，則今夏市道將是悶到抽筋。但筆者另有點想法，

明天（２８日）續。







＊波司登目標４﹒５元＊



波司登（０３９９８）主要在內地從事品牌羽絨服產品、貼牌加工產品及非羽絨服產品的研

究、設計及開發、原材料採購、外包生產、營銷及分銷。



波司登早前曾發盈喜，昨收報３﹒９１元，升１﹒５６％；負債比率４０﹒１４％，市盈率

２９﹒０３％，周息率２﹒４３％。



＊純利料增４成＊



波司登預期，２０２０╱２１盈利將按年增長約４成，而前一年度盈利則約１２億元人民幣

，集團將於６月底前公布業績。



業績可喜，波司登稱主要是其品牌羽絨服業務按年持續增長，而其他業務，例如貼牌加工管

理業務及女裝業務等亦在疫情影響下，能穩定經營。同時，品牌羽絨服業務的品牌升級效果凸顯

，加上成本管控效果理想，預期毛利率有約３個百分點的提升空間。



＊受惠棉花風波＊



近年內地民眾對國貨認可度逐漸提升，新疆棉花事件後，國貨品牌力及消費力進一步加強，

而波司登正是這風波的主要受益者之一。浙商證券預計波司登今年羽絨服業務收入將超越對手

Ｍｏｎｃｌｅｒ，重列世界第一，並認為隨著品牌力的持續提升，波司登目前的估值水平仍有較

明顯的提升空間，故維持「買入」評級。



過去兩年，波司登均於３月底、４月間造上，至６至８月間調整後，再升至同年１０月至翌

年２月，視乎期間主銷市場的氣溫。策略上，投資者可候３﹒８元吸納，短期阻力４元，目標看

４﹒５元；短期支持３﹒７元，跌破３﹒５元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

