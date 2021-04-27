《專家之言－黃文傑》商品價格攀升打擊新興市場股市甚於成熟市場



《專家之言》截筆時，印度疫情接近失控的地步，連續４日創出單日新增個案的紀錄，周日

（２５日）更是單日新增３５萬宗的個案。不過，市場對此的反應並不太大，主要原因是，現時

在印度發現的新型變種Ｂ１６１７或是導至今年大爆發的元凶之一，唯普遍科學家表示暫時沒有

証據比英國之前變種的Ｂ１１７來得更為致命，在高疫苗接種率下英國疫情還是大致受控，因此

市場仍舊覺得疫苗保持有效，加歐美等國家立時表示將會批出疫苗原材料供應予印度，因為市場

普遍認為全球不會跟著印度再要封市封城。



＊ＣＲＢ商品指數收復疫情前水平＊



近來市場大肆追捧商品，ＣＲＢ商品指數已升破了疫情前的水平，如果把能源撇除，其他商

品的走勢更見強勁，除了早已回復至疫情前的水平，更是挑戰了２０１４年的高位。不過商品上

升，代表未來的通脹亦會升温，對股市而言未必是好事。筆者做了一個簡單的回測，假設商品指

數能在連續２個季度內跑贏標普５００指數，並持有標普５００指數及ＭＳＣＩ新興市場指數一

年時間，從１９９４年６月至今一共發生了１６次，而這１６次中不少也是包括在連續２個季度

後，商品持續跑贏標普５００指數的。

不計今年３月那次，標普５００指數持有一年錄得正回報的數是５次，而新興市場則是６次

，兩者同時輸多贏少，看起來新興市場受的影響好像要低一些，事實卻又不是。標普５００指數

的平均回報是－３﹒３８％，最大回撤則是－３９﹒６８％，發生在２００８年３月；而最大升

幅則發生於１９９６年９月，是３７﹒８２％。至於新興市場，其平均回報則是－１１﹒３５％

，最大回撤卻是－５４﹒４８％，在２０１７年１２月發生，至於最大升幅是２００２年９月的

４１﹒９％。從數據可見，新興市場對商品價格暴漲的敏感度比成熟市場來得更高。



＊新興市場對商品價格暴漲敏感度較高＊



如果只計初入連續２個季度的，則只有６次，分別是１９９６年３月、２０００年６月、

２００２年６月、２００７年１２月、２０１０年９月，以及２０２１年３月。同樣不計算今年

那次，標普５００指數一年的正回報是１次，而新興市場則是２次。不過，標普５００指數還是

要好於新興市場的，前者平均是－７﹒８８％，後者則卻是－１７﹒９９％。兩者最大回撤同時

發生於２０１７年１２月，分別是－３８﹒４９％及－５４﹒４８％。而最大升幅同樣發生在

１９９６年，是１７﹒２９％及６﹒１５％。

從這可見得出結論，ＣＲＢ商品指數持續跑贏標普５００指數２個季度後，在這時段買入持

有一年並不是一個好時機，每論是標普或是新興市場，當然有些短炒高手捕捉短期出入的不計在

內。雖然在商品強勢後，股市也曾出現亮麗表現，但全是發生在２００３年之前的。如果單看上

述的推斷，股市會否大跌還有變數，但新興股市跑輸成熟市場應是高慨率之事。商品價格飛升對

新興市場的打擊遠比成熟市場為高，原因不難理解，商品中包括著農產品，新興市場在糧食佔收

入的水平一直也是偏高。當農產品價格大幅上漲時，對新興經濟的打擊自然會更大。偏偏，今波



