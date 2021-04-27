【企業盈喜】金泰豐（０８４７９）料首季虧轉盈至少８００萬人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》金泰豐國際（０８４７９）公布，預期今年三月底止首季轉虧

為盈，錄公司擁有人應佔溢利不少於８００萬元人民幣，去年同季錄虧損約１３９﹒８萬元人民

幣。

集團指，轉虧為盈主要歸因於收入和毛利因自新冠疫情恢復而增加；及今年首季並無存貨減

值撥備。

集團預期今年首季業績詳情將於５月公布。（ｐｌ）

